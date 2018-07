Me Ousseynou Fall : « Les carottes sont cuites pour l’Etat du Sénégal »

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Juillet 2018 à 08:09 | | 0 commentaire(s)|

Il avait fait sensation lors du procès de Khalifa Sall en première instance. Exclu avant d’être rétabli, Me Ousseynou Fall ira de nouveau au charbon pour défendre les intérêts du maire de Dakar Khalifa Sall, dont le procès en appel reprend aujourd’hui. Interrogé par Le Quotidien, il liste ses attentes : "Nous sommes dans un procès dans lequel les carottes sont cuites pour l’Etat du Sénégal dès lors qu’il y a une décision qui s’impose, en l’occurrence l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette juridiction communautaire a déclaré que toute la procédure à l’encontre de Khalifa Sall, est entachée de vice de procédure ".



"Cette Cour a dit qu’il y a eu des violations manifestes de la défense de Khalifa Sall. Il s’agit du droit de la présomption d’innocence qui a été qui a été piétiné, du droit à l’assistance d’un conseil dès la première interrogation (…) Par conséquent, poursuit la robe noire, il n’y a pas de procès juste et équitable. Cela veut dire que la procédure suivie au niveau du juge d’instruction, des chambres d’accusation et le jugement rendu par le président Lamotte doivent être annulés. La Cour d’appel de Dakar en toute logique devrait libérer immédiatement Khalifa Sall. Sinon, c’est une forfaiture et l’arbitraire va persister. Nous exigeons que la Cour d’appel prononce la libération d’office de Khalifa Sall, compte tenu de cet arrêt de la Cour de justice de la Cedeao…"



Sur la sortie du ministre de la Justice Ismaïlma Madior Fall, Me Ousseynou Fall d’indiquer : "il dit n’importe quoi. Il est le bras armé de l’Apr et ne représente pas le ministère de la Justice. Ses déclarations ne reposent sur rien. La Cour d’appel n’a qu’à se résigner à la réalité et prononcer la libération du député-maire de Dakar."



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook