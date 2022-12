Me Ousseynou Ngom, avocat d’Ousmane Sonko: « Aucune preuve n’a été fournie par l’accusatrice »

À sa sortie du bureau du juge d’instruction, les avocats de Ousmane Sonko ont fait face à la presse pour expliquer le déroulement de la confrontation de Adji Sarr et leur client. Me Ousseynou Ngom révèle que la partie adverse n’a pas tenu sa parole.



«Adji sarr et ses avocats disaient qu’ils allaient sortir des preuves. Mais, aucune preuve n’a été fournie. Ce sont eux qui réclamaient une conformation, disant que les preuves allaient fuser de partout».



Pis, déplore-t-il, l’accusatrice de Sonko s’est mue dans un profond silence. «Elle a adopté la stratégie du silence, alors que c’est Ousmane Sonko qui devait agir de la sorte, parce que la loi le lui permet. Il a le droit de ne pas répondre aux questions».