Me Sidiki Kaba : « rien ne sera négligé pour la sécurité des populations »

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, en visite vendredi à Koumpentoun (est) dont le commandant de la brigade de gendarmerie a été tué dans une tentative de braquage au bureau local de La Poste, assure que « rien ne sera négligé » pour la sécurité des populations.



« Je voudrais vous assurer que rien ne sera négligé pour la défense et la sécurité des citoyens », a lancé Me Kaba à ses interlocuteurs, dans des propos rapportés par la Radio Futurs Médias (RFM, privée).

Tamsir Sané, commandant de la brigade de gendarmerie de Koumpentoum, un département de la région de Tambacounda, a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d’une intervention consécutive à une tentative de braquage du bureau de La Poste de cette localité.



Le ministre des Forces armées assure que « ce crime ne restera pas impuni ». Selon lui, bientôt les coupables seront retrouvés et condamnés à la mesure de leur crime.



Me Sidiki Kaba a par ailleurs signalé qu’une opération de sécurisation est en cours « depuis 60 jours ».

Il appelle les populations à « ne pas laisser les malfaiteurs parmi eux ».



