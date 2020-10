Me Sidiki Kaba sur l'affaire des déguerpis de Terme Sud: "L’autorité a voulu récupérer les logements pour reloger les militaires en activité"

Le ministre des Forces armées Me Sidiki Kaba ne comprend pas la polémique intervenue après les déguerpissements à Terme Sud. « L’autorité a voulu récupérer les logements pour reloger les militaires en activité », a-t-il informé hier en marge de la cérémonie d'ouverture du cours d'Etat-major, session 2020-2021, non sans dénoncer « un débat puéril », rapporte "Libération online".



Pour autant, même la Comico devra quitter les lieux. « Le président de la République a donné toute l’assiette foncière de Terme Sud aux armées sénégalaises. Dans le cadre de ce dossier, quoiqu’on en dise, l’armée sénégalaise a eu une posture légale, une posture républicaine respectueuse du droit et de la loi. Elle n’a pas fait justice pour elle-même, et par elle-même et ne s’est pas fait justice », a-t-il ajouté.



Selon Sidiki Kaba, « après avoir servi l’Etat, on doit laisser la place à d’autres pour qu’ils puissent faire le service dans les mêmes conditions que vous avez eues, à savoir bénéficier d’une maison, d’un lieu où vous pouvez exercer avec tranquillité ». Par ailleurs, il a confirmé que Macky Sall a décidé de mettre une enveloppe de 800 millions de FCfa à la disposition des déguerpis, pour leur permettre de trouver un logement.

