Me Wade menace de faire brûler les listes électorales si…

Mercredi 18 Juillet 2018

L’ancien Président Abdoulaye Wade met en garde son prédécesseur Macky Sall sur l’invalidation des candidatures de son fils Karim Wade et de Khalifa Sall. Il déclare qu’il n’y aura pas d’élection au Sénégal si ces deux derniers ne font pas partie de la compétition. « Le Pds va appeler la Jeunesse à se rendre au ministère de l’Intérieur et dans les gouvernances pour s’emparer et brûler les listes électorales ne comportant pas les noms de ces deux candidats», menace-t-il dans un entretien avec Zik Fm, repris par « Vox Populi ».



Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) compte proposer à l’opposition de poursuivre les marches entamées le 13 juillet dernier si Macky Sall persiste à maintenir sa décision « d’enlever des listes électorales les candidats Karim Wade et Khalifa Sall ».

