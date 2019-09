Me Wade sur la disparition de Chirac: " Il restera toujours l'avocat de l'Afrique" L’ancien président Me Abdoulaye Wade a réagi à la disparition Jacques Chirac, décédé ce jeudi 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans. Dans un communiqué, le pape du Sopi regrette la perte d’un ami, qui était un « avocat de l’Afrique ».

