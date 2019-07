Mecque 2019 : les 47 pèlerins bloqués à Dakar risquent de ne pas voyager La situation des 47 pèlerins étrangers bloqués à Dakar n’évolue pas dans le bon sens. Et pour cause, l’ambassade d’Arabie saoudite demande des compléments d’informations aux agences de voyage qui convoient ces pèlerins. Le hic c’est que la plupart de ces agences ont disparu. Selon une autorité qui s’est confiée à RFM, « c’est sûr qu’ils ne pourront pas voyager ».

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019



