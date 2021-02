Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médecin conseil d’organisations mutualistes: Serigne Bakr Thiam fait de la médecine sa passion Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 19:34 | | 0 commentaire(s)| Serigne Bakr Thiam à l'état civil est médecin des collectivités éducatives à l'Agence de la Couverture Maladie Universelle depuis 2015. Attiré par les sciences économiques, Mbakhé penchera pour la médecine avec les vifs et fermes encouragements de son père. Portrait…

Serigne Bakr Thiam, un étudiant très engagé à la cause sociale. Il fut membre fondateur de l'amicale des élèves et étudiants Parcellois (AMEEPA). Il s'est beaucoup donné dans la structuration et les activités de la commission santé: consultations gratuites, dépistages cancer du col... Il a beaucoup travaillé avec l'association des sages-femmes d'État du Sénégal, des ONG.



La capitalisation de ce réseau performant lui fait mettre sur place l'AMP: association médicale des parcelles, qui regroupe plusieurs médecins, pharmaciens, dentistes sages-femmes et infirmiers, habitant les Parcelles Assainies, Soprim et HLM Grand Médine.



Père de famille calme et travailleur, Thiam est natif des Parcelles Assainies, Unité 11 de Dakar où s'est déroulé tout son cursus scolaire.



Dr Thiam est titulaire d'un master en gestion des services et programmes de santé. Il a suivi une formation sur la protection sociale, assurance maladie et développement durable.



Mbakhé est médecin conseil auprès des organisations mutualistes. Son souhait est de contribuer au développement de l'assurance maladie et du contrôle médical au Sénégal et en Afrique.



La médecine, découvre-t-on, est sa passion.





