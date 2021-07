Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médecine: Dr. Ndèye Fatou Bébérose Seck, pédiatre, une passionnée de son métier Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 11:58 | | 0 commentaire(s)| Dr. Ndèye Fatou Bébérose Seck est une passionnée, entièrement dévouée à la petite enfance. "Tout pour les enfants", elle en a fait son credo. Dr. Rose, issue d'une famille très soudée, est entourée de parents protecteurs. Elle a fait sa scolarité entre les écoles Présentation de Marie, Anne Marie Javouhey et le Lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Portrait...

Apres l'obtention du baccalauréat, Ndèye Fatou Bébérose Seck a choisi des études au Sénégal, pour rester avec sa mère. Son rêve d'être pédiatre se marie avec son coup de foudre pour le bloc opératoire, afin de lui tracer un destin de chirurgienne pédiatre.



A l'hôpital, Ndeye est décrite comme la plus "pédiatrique" des médecins: toujours du rose sur les lèvres et les vêtements. Elle joue avec les enfants, avant de leur dispenser des soins. Dr. Rose, toujours à l'écoute des mamans, est très appréciée de ses collègues.



Le plus beau cadeau au monde pour elle, est le sourire d'un enfant. Elle y œuvre avec des actions sociales à l'hôpital. Ndèye est l'initiatrice du "Noël des enfants malades" depuis 2015.



Dr. Ndèye Fatou suit des cours de sur-spécialisation en chirurgie néonatale, pour mieux servir son monde.



Au delà de ses qualités scientifiques et sociales, elle est passionnée de cuisine et plus particulièrement, de patisserie.



Férue de mode, l'élégance est son label.



Le reconfort familial, Bébérose le savoure en fin de journée auprès de sa petite princesse et de sa reine mère chérie, attendant son roi.









