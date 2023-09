Médias-Social : Le Groupe Avenir communication procède à la remise des clés dès villas du personnel du « Quotidien »

« Nous faisons une cérémonie de remise des clés dès villas du personnel du Quotidien Le samedi 9 septembre 2023 à 10h à Bambilor. Cité de la Diaspora derrière la Cité de la Caisse des Dépôts et consignations », nous dit la note d’information parvenue au Groupe Leral



Pour plus de détails, elle ajoute « Ce sont des villas sociaux. Nous avons payé les villas à.12 millions FCFA l'unité et nous les donnons à 6 millions aux employés et payable sur 10 ans »