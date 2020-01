Médias : la commission de délivrance de la carte de presse sera dirigée par un journaliste et non par un magistrat La commission de délivrance de la carte de presse sera dirigée par un journaliste et non par un magistrat, selon le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) qui regroupe le patronat des médias.

«Le président sera nécessairement un journaliste. Plusieurs médias diffusent la fausse information selon laquelle le président de la commission de délivrance de la carte nationale de presse serait un magistrat. (…) Le code de la presse stipule que le président est nécessairement un professionnel des médias, avec une expérience d’au moins dix ans», déclare, en effet, le Cdeps dans un communiqué.

Le communiqué souligne, en effet, que le président n’est pas nommé, mais il est élu parmi les membres de la commission de la carte de presse.

Par ailleurs, souligne le Cdeps, «la carte de presse est régie par les articles 22 à 39 du code de la presse. La commission nationale de la carte de presse est composée de huit membres, dont cinq sont désignés par les acteurs des médias : l’organe d’autorégulation, l’organe de régulation, l’organisation patronale la plus représentative, le syndicat des travailleurs le plus représentatif et l’association de la presse en ligne la plus représentative».



