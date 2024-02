Médiation avec Ousmane Sonko : Le Président Sall insiste sur le caractère discret de sa démarche

Le Président Macky Sall a mis mis en avant dans sa démarche, la discrétion. Il révèle que des personnes de bonne volonté ont entrepris des démarches. Mais, sa volonté est antérieure à cette démarche. Cet apaisement est antérieur. Il s’inscrit dans un esprit de dépassement et d’effacement.



« Notre constitution donne le droit de grâce au Président. Pour cela, il faut l’épuisement de tout le processus. Mais, l’amnistie efface les faits. Nous voulons oublier. Et, il faut tourner la page. Nous voulons créér les conditions d’une élection libre et transparente. Il y a des procédures que les avocats peuvent faire. Le procureur peut donner son avis ou son accord », dit-il.