Medina Baye: Le Saint Coran récité 313 fois pour contrer la Covid-19 La prière pour vaincre la pandémie à coronavirus. Sur recommandation du Khalif de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, le Coran a été récité 313 fois, par les membres de l’Association solidarité et voisinage des maîtres coraniques du département de Kaolack.

"Nous sommes persuadés que seule la prière peut vaincre cette maladie qui continue de paralyser l’ensemble des secteurs du pays", a décliné leur président Baye Thiam Ahlane.



De son côté, le guide religieux a salué l’initiative, tout en formulant des prières "pour que le Bon Dieu protège et bénisse le Sénégal." "La prière fait partie des recommandations divines", a-t-il appuyé.

