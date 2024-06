Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Médina Baye Résidences Boutique Hôtel & Spa : Le joyau caché de la cité religieuse ! Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 20:37 | | 0 commentaire(s)| Au cœur de la splendide Médina Baye, niché entre l'histoire riche et la sérénité exquise, se trouve un trésor méconnu, qui promet une expérience luxueuse et mémorable : Medina Baye Résidences Boutique Hôtel & Spa.



Imaginez-vous plongé dans l'atmosphère envoûtante d'un lieu où le passé rencontre le présent avec grâce, où chaque coin révèle une histoire fascinante et chaque instant évoque une harmonie parfaite.



Medina Baye Résidences Boutique Hôtel & Spa est un havre de paix, où le confort moderne et l'élégance s’associent à la bienveillance traditionnelle de la cité religieuse. Que vous soyez un voyageur intrépide à la recherche d’authenticité et de nouvelles aventures, un amoureux de la tranquillité cherchant à vous ressourcer, ou un voyageur d’affaires, notre hôtel répond à toutes vos attentes et plus encore.



Dans nos chambres Deluxe ou nos Penthouses élégamment décorées, chaque détail a été soigneusement pensé pour votre confort ultime. Détendez-vous dans notre spa somptueux, où des traitements revitalisants et des massages apaisants vous transportent dans un état de relaxation profonde.



Savourez la cuisine exquise de notre restaurant, où les saveurs locales se mêlent à une touche internationale, pour créer des plats aussi délicieux que diversifiés, dans un rooftop offrant une vue époustouflante sur la grande mosquée de Médina Baye.



LES CHAMBRES



La résidence dispose de 22 chambres spacieuses et magnifiquement conçues, chacune avec des équipements de luxe et un lit paradisiaque. Chaque chambre comprend également une cuisine complète. La résidence compte trois unités penthouse avec deux chambres, deux salles de bains, une baignoire jardin dans la suite parentale et un salon avec des vues incroyables sur la ville ou la Grande Mosquée de Médina Baye. Le service en chambre est également disponible pour les clients.



CHAMBRE STANDARD DELUXE

Bienvenue dans notre Chambre Standard Deluxe, où le luxe et le confort se rencontrent. Profitez d'une nuit de sommeil paisible sur notre lit queen-size moelleux et réveillez-vous avec la commodité de notre cuisine intégrée. Restez connecté avec notre WiFi rapide et fiable et passez une soirée agréable avec notre TV équipée de Netflix. Notre chambre climatisée vous assure un confort optimal tout au long de votre séjour et notre service de ménage quotidien veille à ce que votre espace reste propre et rangé.



Capacité d'accueil : 2



Équipements :



Appartement spacieux

Internet haut débit sans fil & TV câblée

Salle à manger en suite

Salles de bain en céramique

Grands placards intégrés



RÉSERVEZ MAINTENANT



PENTHOUSE

Offrez-vous l'expérience ultime de luxe avec notre suite penthouse époustouflante. Avec deux chambres spacieuses chacune équipée d'un lit queen-size moelleux et deux salles de bains magnifiques dont une salle de bain principale avec une baignoire jardin relaxante, cet espace est conçu pour offrir un confort et une relaxation ultimes. Détendez-vous dans notre salon magnifiquement conçu ou préparez un délicieux repas dans notre cuisine entièrement équipée. Profitez de vues splendides sur Médina Baye depuis le balcon privé. Visionnez les derniers films ou émissions sur notre TV équipée de Netflix. Notre service de ménage quotidien assure que votre espace reste propre et rangé tout au long de votre séjour.



Capacité d'accueil : 4



Équipements :



Balcons et patios privés donnant sur la cour

Baignoire jardin dans la chambre principale

Salon spacieux

Chauffage et climatisation à réglage individuel

Ventilateurs de plafond











Médina Baye Résidences Boutique Hôtel & Spa - Où l'histoire rencontre le luxe

Contact : 33-941-44-44

Email : medinabayeresidence@gmail.com

