Médina: Une femme retrouvée morte dans un appartement du centre commercial Roxy

Un drame poignant a bouleversé le quartier de la Médina, dans la nuit du mercredi 9 avril 2025.

Le corps sans vie d'une femme a été découvert aux alentours de 23 heures, dans un appartement situé au quatrième étage du centre commercial Roxy, sur l'avenue Blaise Diagne.



La victime, connue sous le nom de Mounass, était une femme d’une quarantaine d’années, divorcée et sans enfants. Elle vivait seule dans cette chambre qu’elle occupait depuis environ quatre mois. Son absence prolongée avait commencé à inquiéter son entourage, notamment ses collègues du restaurant Bros Kebab, situé rue Jules Ferry, où elle travaillait comme caissière.



Selon les premières informations recueillies, Mounass n’avait plus été aperçue depuis le mercredi 2 avril 2025. Alertés par son silence inhabituel, ses voisins et connaissances ont contacté les autorités, ce qui a conduit à la découverte du corps.



Des proches ont indiqué que la défunte souffrait d’asthme, une information qui pourrait orienter les enquêteurs sur les causes possibles du décès. Toutefois, une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision, les circonstances de ce drame.



Les secours, assistés des forces de l’ordre et de la police scientifique, se sont rapidement rendus sur place pour effectuer les premières constatations. En attendant les résultats de l’enquête, l’émotion reste vive au centre commercial Roxy et parmi les employés de Bros Kebab, profondément touchés par la disparition de leur collègue.











Source : Dakmedina.com