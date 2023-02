Médina Wolof de Tambacounda : Le vol de bétail hante le sommeil des habitants Les habitants de Médina Wolof ne dorment plus que d’un seul oeil. Pour cause, le vol de bétail est fréquent dans leur localité. Médina Wolof, plus connu sous le nom de «Ndoroyel», est situé dans la commune de Koar (département de Goudiry). C’est un village de près de 1000 habitants qui traverse des difficultés, notamment le vol de bétail. "Bes Bi"

« Il y a 100% de vol de bétail, pas à 95% chez nous », regrette Samba Ndémane, parlant au nom du chef de village. « Les voleurs nous fatiguent. Ils nous volent et vont en pleine brousse pour y égorger l’animal. Nous sollicitons vraiment l’aide des autorités », a-t-il dit.



Sous un autre registre, le porte-parole des habitants a souligné d’autres problèmes auxquels Ndoroyel est confronté. Il s’agit, entre autres, des difficultés d’approvisionnement en eau.



Sur ce point également, M. Ndémane interpelle directement le chef de l’État. Selon lui, il y a «un sérieux problème» pendant l’hivernage, car les populations n’arrivent pas à se déplacer, faute de pistes praticables, surtout entre Kothiary et leur village, où il y a un ravin.



Pour la santé, les habitants déplorent un problème d’accès à des soins de qualité. « Une case de santé y a été construite en 2007 mais depuis lors, il n’y a qu’un seul agent qui y travaille et les subventions tardent souvent à arriver. Ce qui fait que souvent, les malades sont obligés de se rendre à Kothiary, à 15 km, pour se soigner, avec tous les risques que cela comporte », a dit Samba Ndémane.



Face à toutes ces difficiles conditions de vie, les habitants de Médina Wolof interpellent l’Etat.



