Médina – après s’être battu avec un handicapé : Un faux gendarme, voleur arrêté Après plusieurs jours de recherches, de planques et d’investigations, les limiers de ce commissariat ont localisé le suspect. Les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont interpellé le présumé voleur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Janvier 2021 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Le 21 décembre dernier, C. C. T. T. Téra, gardien d’un parking de motos sur les allées du Centenaire, a été contacté par téléphone par une personne du nom de B. Mbaye qui se faisait passer pour un gendarme lui réclamant sa moto garée dans son parking. Il a refusé, prétextant qu’il ne lui devait rien.



Ainsi, le nommé Mbaye s’est présenté par la suite chez M. Téra, en lui montrant une carte professionnelle de la gendarmerie. N’ayant pas confiance en lui, le gérant du parking a de nouveau refusé de lui donner la moto, lui expliquant qu’elle ne lui appartenait pas. Etant prêt à tout pour arriver à ses fins, il lui a imposé sa force, vu qu’il avait devant lui un handicapé moteur. Il est par la suite entré dans le parking avant de dérober une moto et de se sauver.



Pour se faire justice, la victime a porté plainte conjointement à la gendarmerie et au commissariat de la Médina. Après plusieurs jours de recherches, de planques et d’investigations, les limiers de ce commissariat ont localisé le suspect. Les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat ont interpellé le présumé voleur.



Lors de son interpellation, suivant les informations reçues, il avait la moto volée et un casque de conducteur de couleur bleue. Ce dernier, renseignent nos interlocuteurs, appartient à un certain M. Gaye dont la moto venait d’être volée à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane.



Lors de son audition, B. Mbaye est rapidement passé à table. Il a même confessé avoir volé une autre moto qu’il a remise à un individu qui réside à Ben Tally. Les enquêteurs sont partis sur le lieu indiqué pour vérifier cette information. Ce qui leur a permis de retrouver la moto dont le receleur dit ignorer l’origine illicite de l’engin.



Concernant la fausse carte professionnelle de la gendarmerie retrouvée sur lui, B. Mbaye a expliqué qu’il s’agit tout simplement d’une carte d’accès à la salle de sport de la gendarmerie de Colobane qu’il a modifiée, en y intégrant des insignes de la gendarmerie et les couleurs du drapeau national.



Agé de 28 ans et se disant boxeur de profession, B. Mbaye a été envoyé au procureur à la fin de sa période de garde à vue. Les limiers lui reprochent les délits d’usurpation de fonction et de vol.

EnQuête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos