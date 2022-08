Médina : le Pastef miné par une querelle de leadership À la Médina, le Parti Pastef traverse une querelle de leadership à travers deux responsables qui se battent pour le poste de coordonnateur. D’un côté Demba Dioum qui se prévaut d’une légitimité tirée de son élection en mai 2018, et de l’autre, Ousseynou Ly qui se déclare coordonnateur élu. L’affaire a failli atterrir devant la justice.

Pastef Médina est miné par une querelle de leadership qui met en face deux responsables qui se disputent le poste de coordonnateur. Selon Ousseynou que nous avons contacté sur le sujet, il s’est borné à réaffirmer son rôle de coordonnateur de Pastef Médina sans autre explication.



«Je suis le coordonnateur, mais je préfère ne pas me prononcer sur la question», a déclaré Ousseynou Ly.



Si Demba Dioum lui conteste ce rôle au point de vouloir déposer une plainte, c’est qu’Ousseynou Ly, à la tête d’une délégation, a rendu visite, en tant que coordonnateur de Pastef Médina, aux victimes de l’effondrement d’une dalle qui a fait deux décès à la rue 39x18. Il a signé un communiqué comme coordonnateur de Pastef, pour rendre public cette visite.



En tout cas, dès qu’il a appris cette initiative, Demba Dioum a saisi la direction de Pastef avant de menacer de déposer une plainte contre Ly. Pour se réclamer coordonnateur de Pastef Médina, M. Dioum déclare tirer sa légitimité de son élection en mai 2018.



«Nous étions 4 candidats, y compris Ousseynou Ly. À l’issue des votes, je suis sorti vainqueur, et donc coordonnateur. Depuis lors, cette confiance m’est renouvelée chaque année», explique-t-il.



On apprend que si la plainte de Dioum contre Ly n’a pas été déposée, c’est parce qu’il y a eu un tête à tête entre ces responsables et leur leader Ousmane Sonko. En fait, après le départ de Bamba Fall de l’opposition, le Pastef Médina s’est doté d’une permanence et travaille à sa massification.

Tribune



