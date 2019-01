Médina : un grand trafiquant de cocaïne arrêté par la Sûreté urbaine

Un grand trafiquant de cocaïne, Lamine Dabo, a été arrêté par les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité (Blc), une entité de la Sûreté urbaine de Dakar. Selon des sources de IGFM, il a été trouvé avec «quatre grosses cailloux et un sachet en poudre de cocaïne», soit 12,75 gramme. Une marchandise qui s’échange sur le marché locale à des dizaines de millions. Lamine Dabo, qui utilise le métier d’antiquaire comme couverture, a été interpellé à la rue 15X Blaise Diagne de la Médina. Conduit au commissariat central de Dakar, siège de la Sûreté urbaine, il a reconnu les faits, selon nos sources, et a déclaré qu’un certain Ousmane Mbaye est son fournisseur. Les recherches se poursuivent pour retrouver ce dernier. IGFM

