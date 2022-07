Médisance d’Etat : Le marabout et le responsable de l’APR sur…Macky Sall Décidément ! « Le Témoin » quotidien vient de se rendre compte que le Président Macky Sall est très mal entouré. Si ce n’est pas des faucons hypocrites, c’est alors des collaborateurs toxiques qui infectent le Palais et le bureau politique de Bby. Jugez-en ! "Le Témoin"

Hier, le leader de Pastef Ousmane Sonko et ses partisans ont tenu une conférence de presse pour reporter leur manifestation après la Tabaski. Juste après l’annonce, certains responsables de Bby et autres faucons du Palais, ont fait des tweets, des sorties et des contributions pour railler l’opposition dans sa « fuite » en avant.



Justement, un grand marabout-médiateur n’a pas apprécié ces sorties inutiles, de nature à attiser le feu. D’ailleurs, nous souffle-t-on, le religieux a immédiatement appelé un haut responsable de l’Apr pour l’inviter à calmer le jeu et à préserver la paix à travers ce report de manifestations.



Voici la réponse du soi-disant bouclier de Macky Sall en ces termes : « Serigne Bi, nos sorties visant à défendre le Président Macky Sall ne sont que du tintamarre ! Nous voulons seulement pousser l’opposition à se braquer davantage et acculer le Président Macky Sall contre un mur. Serigne bi…Tant que Macky ne sera pas dos au mur, il ne cherchera jamais un dauphin dans notre entourage (Apr) pour le remplacer. Et si toutefois l’Apr perd le pouvoir, avec une tentative de 3e mandat, nous serons les grands perdants, nous cadres de l’Apr… ».



Ainsi se justifie ce haut responsable de l’Apr, dont les confidences ont été rapportées au quotidien « Le Témoin » par le même marabout. Vraiment, la politique politicienne a plusieurs cordes hypocrites à son arc.



