Meeting BBY/ Kaolack : L’incident noté à l’accueil du PM Amadou Bâ…

Un incident malheureux a failli gâcher le meeting organisé par la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yaakar de Kaolack. Alors que le Premier ministre Amadou Bâ était à l’hôtel Relais de la dite localité pour prendre en audience quelques responsables du parti APR et alliés, un cheveu s’est trouvé dans la soupe si chaude de l’accueil. Pour cause, El Hadji Malick Guèye, Conseiller spécial du Président de la République qui était en train de tailler bavette avec le Chef du gouvernement a vite été interrompu par des gens du Palais de la République dont Mahmoud Saleh et Mor NGOM, informe Rewmi.



Ce que l’ancien député libéral et Coordonnateur du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » a trouvé comme une insolence doublée d’un affront. Il les a engueulés devant le PM: » Ce qu’ils ont fait est une preuve de l’irrespect et d’un manque notoire de considération. Le Président Macky ne mérite des hommes de cette trempe. J’ai été en train de discuter avec le Premier ministre Amadou Bâ. Et tout à coup, ils vinrent tout couper, tout chambouler. Ils ne respectent même pas l’autorité de celui-là (Amadou Bâ). Il faut qu’ils arrêtent leur jeu obscur. Nous , ce qui nous intéresse, c’est le Président de la République Macky Sall et, personne d’autre. Nous œuvrons sans relâche pour l’offrir un second quinquennat en 2024″,peste El Hadji Malick Guèye, noir de colère.



Les jeunes de » Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » déclarent Saleh et Mor persona no grata à Kaolack



Les conséquences de cette bravade d’El Hadji Malick Guèye à l’hôtel Relais de Kaolack ont été ressenties lors du meeting régional BBY à Ndiaffate Commune. Sur la liste des intervenants, le nom de l’ancien parlementaire libéral a été sciemment omis. Les jeunes de son mouvement ont fait vite d’accuser Mor Ngom et Mahmoud Saleh. Ils les déclarent persona no grata dans tout le Saloum. Pour eux, ces proches collaborateurs du Chef de l’Etat sont des

comploteurs.