Meeting International de Saint Louis : 150 athlètes, 14 nationalités, 8 disciplines… une réussite !

Organisé par l’Association Athlétisme Sénégal en collaboration avec la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA) et la ligue régionale d’athlétisme de Saint-Louis, cet évènement sportif d’une dimension internationale a enregistré pas moins de 150 athlètes, 14 nationalités distinctes pour 8 disciplines en garçons et filles : Saut en longueur, saut en hauteur, 110 m haies, 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, lancer poids.



À cet effet, plusieurs athlètes étrangers se sont distingués lors de cette compétition, même si aucun d’entre eux n’a pu faire une performance exceptionnelle. Du côté des filles, Sidonie Fianandsoa du Madagascar a été vainqueur sur 110 m haie et 2e sur 100 m.



La détentrice du record national du saut en longueur chez les filles au Togo, Fayza Abdou, qui était très attendue pour sa part, a répondu présente en s’imposant devant ses paires. Chez les garçons, le Congolais Dominique Mulanga Lasconi s’est offert la finale de l’épreuve 100 m, tandis que le Nigérien, Saguirou Badamassi a remporté la course du 110 m haies.



Pour l’épreuve du 400 m, on notera la victoire de Omar Sambou de la Gambie. Le Sénégal s’est illustré sur la plus haute marche en saut en hauteur en garçons, en lancer poids (filles), rapporte le journal