Meeting Sargal Président Macky Sall réussi: Abdoulaye Dièye bouscule la hiérarchie politique, Augustin Tine lui tresse des lauriers

Haut lieu d’organisation des grandes rencontres politiques, syndicales, culturelles de Thiès, la Promenade des Thiessois a retrouvé hier une folle ambiance à l’occasion du meeting organisé par Abdoulaye Dièye, président du mouvement Siggi Jotna, par ailleurs directeur général de l’AIBD. Ce qui était un Sargal dédié au Président Macky Sall a finalement pris les allures d’un meeting départemental avec la présence de nombreux responsables de l’Alliance pour la République (Apr). Quant au président de la République, il était représenté par le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye.



En effet, il est parvenu à réunir toutes les composantes de la majorité présidentielle, au-delà de la très forte mobilisation qu’il a réussie. «Vous avez réuni ici tout le département de Thiès et le président de la République verra certainement ces belles images de jeunes, de femmes et d’adultes engagés à l’accompagner chaque fois qu’il le souhaite. Tous les Thiessois ont vu, tous les Sénégalais ont vu, le monde entier a vu cette mobilisation exceptionnelle», a déclaré le ministre d’Etat, directeur de Cabinet politique du président de la République, Augustin Tine par ailleurs maire de Fandène. « Vous êtes le symbole de la jeunesse saine de Thiès, du pays et même de l’Afrique. Vous avez fait bouger le Sénégal dans le bon sens. C’est avec cette jeunesse-là que le Président Macky Sall compte travailler, pour construire le Sénégal émergent. Cette mobilisation montre que Thiès a changé de visage avec sa jeunesse, autour du DG de l’AIBD Abdoulaye Dièye. La preuve est désormais faite que Thiès a changé de visage, pour devenir un des points focaux d’un Sénégal émergent ».



Mais pour Abdoulaye Dièye, en vérité, c’est Thiès qui a organisé ce sargal dédié au Président Macky Sall, non pas pour ce qu’il a fait pour lui, mais pour ce qu’il a fait pour Thiès pendant une décennie. C’est dire à ses yeux que la ville de Thiès est reconnaissante envers son Excellence le Président Macky Sall. Et il a appelé tous les responsables BBY de Thiès à l’unité des cœurs et à la descente sur le terrain, afin de faire en sorte qu’avec le Président Macky Sall, se poursuive cette belle ambition de faire du Sénégal un pays émergent. C’est d’autant plus important, souligne le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, que l’année 2024 est le tournant de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique ; elle doit être célébrée avec force, avec conviction, sérieux, méthode, engagement, autour de l’homme qu’il faut au Sénégal et en Afrique, le Président Macky Sall. Pour lui, l’Afrique a besoin aujourd’hui de la paix et de la sécurité, mais à travers la dignité et l’engagement au service de ses intérêts et d’une vision éclairée.



Pour Massaër Gaye responsable des jeunes de Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye s'est toujours prescrit l'objectif de former une jeunesse saine, avec des valeurs, des vertus, pour éradiquer la politique politicienne et instaurer une politique de développement durable, axée sur l'éthique et la responsabilité. Il ajoute que le leader de Siggi Jotna est un homme au sens élevé du partage, un homme social et serviable. Au président de la République, il dira : ‘’Nous avons, avec notre leader Abdoulaye Dièye, pris conscience de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Nous allons vous accompagner dans votre mission de transformer le Sénégal. Parmi les responsables présents, il y a Augustin Tine ministre d’Etat, Directeur de Cabinet politique du président de la République, par ailleurs maire de Fandène, Pape Amadou Ndiaye ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, Me Omar Youm président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, l’ancien Ministre Matar Bâ Chef de Cabinet du président de la République, les députés Abdou Mbow, Maïmouna Sène, Maodo Malick Mbaye Directeur Général de l’Agence Nationale de la Maison de l’Outil (ANAMO), des responsables de Rewmi, etc.

L'As