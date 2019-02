Meeting à Kébémer: Macky bouscule Me Wade chez lui

Le chef de l'État Macky Sall, candidat à sa propre succession, s'est dit engagé à enrôler Kébémer, fief de l'ancien Président Abdoulaye Wade et patron du Parti démocratique sénégalais (Pds). Thierno Lô, Modou Diagne Fada, Demba Diop Sy, Ibrahima Sall du Model à ses côtés, Macky Sall s'appuie sur ses réalisations et ses projets en cours pour réussir son objectif.



"Je salue la forte mobilisation qui témoigne de l'engagement des populations du département de voir se poursuivre les réalisations faites dans la zone", a dit Macky Sall, qui annonce d'autres projets dans la mise en oeuvre prochaine de la phase 2 du Plan Sénégal émergent. Le candidat Macky Sall est accueilli par une forte mobilisation à la place publique de Kébémer.



"Le département sera rénové avec un système d'éclairage public à Guéwoul, Darou Mousty, Saham Yabal. La ville de Kébémer aura son Espace numérique ouvert", promet en outre le candidat de la majorité. Pour lui, "le choix de Benno Bokk Yakaar c'est le choix qui honore le Senegal, cest un choix patriotique". Les responsables qui sont se succédé au micro ont, à l'unanimité, promis au Président Macky Sall, une réélection dès le premier tour.













seneweb

