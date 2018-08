Meeting d’alliance entre Thiabi yi et Act ) à Pikine : Abdoul Mbaye tourne en dérision la DER

Le président du parti Act, Abdoul Mbaye, déclare n’avoir rien compris à la pertinence de la Direction de l’entrepreneuriat rapide (DER) ; une idée si chère au chef de l’Etat, Macky Sall.



L’ancien Premier ministre a presque ri sous cape au principe d’entrepreneuriat rapide qui, selon lui, n’est qu’un prétexte électoraliste, mais aussi une manière subtile de gaspiller encore 15 milliards de Fcfa pour des personnes qui, à l’en croire, ne rembourseront pas l’argent. Et ceci, même si la menace de poursuite judiciaire est brandie par le président de la République contre les bénéficiaires non solvables de la manne financière.













Les Echos

