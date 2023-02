Meeting du Ministre et Maire de Niaguiss, Victorine Ndeye : BBY/Ziguinchor scelle l’union sacrée autour de Macky Sall

“ Ce que je vois ici est extraordinaire. Depuis que je suis en politique, je n’ai jamais vu autant de monde mobilisé dans la commune de Niaguiss. Je souhaite que ce que j’ai vu puisse se manifester dans un an et que vous soyez véritablement engagés et déterminés derrière le Président Macky Sall ”. Ces propos de Robert Sagna, président de la coalition Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor, résument, à merveille, le sentiment, toute la fierté et la joie immense qui animaient, ce samedi, les leaders de la coalition présidentielle du département de Ziguinchor.



Ils prenaient – en l’absence du ministre Doudou Kâ, hors du pays, mais qui a tenu à se faire représenter par une forte délégation –, tous part au meeting organisé par Victorine Ndeye, la ministre de la Micro-Finance et de l’Économie solidaire, par ailleurs Maire de Niaguiss.



Prétextant la célébration de l’an un de son ascension à la tête de la commune de Niaguiss, la ministre a sonné la grande mobilisation. Au-delà de la mobilisation monstre, cette rencontre de Djifanghor fut un véritable moment de retrouvailles entre les leaders de la coalition présidentielle du département de Ziguinchor. Ces derniers ont profité de l’occasion pour sceller l’union sacrée autour de Macky Sall, en vue des combats futurs. La Présidentielle de 2024, en l’occurrence.



Parmi eux, l’ancien maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, qui a réaffirmé, avec force, l’ancrage de son parti l’UCS dans la mouvance présidentielle. Mais également le ministre Benoit Sambou qui, s’adressant tout heureux à Victorine Ndèye, a martelé : “ Le leadership ne se décrète pas, mais il s’incarne ”. Face à cette foule immense qui, dès les premières heures de l’après-midi, a pris d’assaut le terrain de football du village de Djifanghor, la ministre a, dans son intervention, mis l’accent sur les affres de la crise en Casamance et les processus qui a conduit à la paix dans cette partie du département de Ziguinchor, qui a beaucoup souffert du conflit irrédentiste.



“ Il y a quelques années, nous avons tout abandonné : champs, rizières, maisons, vergers, pour fuir la guerre. Tous avaient prié pour la paix et Dieu a entendu nos prières, en nous amenant le Président Macky Sall qui a apporté la paix. Cette paix, nous l’avons retrouvée. Nous ne comptons pas la lâcher. Nous sommes les mamans. Nous n’avons pas mis au monde nos enfants, pour les jeter en pâture. Merci au Macky Sall qui travaille à la consolidation de cette paix à travers les différents programmes, projets et initiatives pour la paix, le désenclavement et le développement de la région. Je vous invite à continuer avec lui, en 2024 ”, a clamé, haut et fort, la maire de Niaguiss.



C’était en présence du coordonnateur national de la Cojer, qui a fortement félicité Victorine Ndeye pour la forte mobilisation. “ Le pari est gagné ”, a-t-il conclu, sous une pluie de feux d’artifice











EnQuête