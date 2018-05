Mega Enjoy: Pape Diouf a vendu 9216 tickets !

Jamais une rivalité entre deux chanteurs n’a suscité autant de polémiques. Même pas Oumar Pene/Youssou Ndour ou en encore Baba Maal/ Youssou Ndour. 48 heures après la soirée des deux jeunes les plus en vogue dans le domaine du Mbalax, les commentaires continuent de plus belle.



Chaque staff essaie de tirer la couverture à soi pour prouver que son chanteur a le plus mobilisé. Du côté de Pape Diouf, nos sources affirment que le leader de la Génération consciente a vendu 9216 tickets lors de son « Méga Enjoy ». Une belle performance pour Pape Diouf. En tout cas, si le chiffre est rigoureusement exact et si tous ceux qui sont entrés ont effectivement payé, on peut considérer que Pape Diouf a crevé le plafond de 100 millions, en termes de recettes.











Les Echos