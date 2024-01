Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mega Show: Guédiawaye se prépare à accueillir le BRT... Rédigé par leral.net le Samedi 6 Janvier 2024 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| Le BRT a offert un beau cadeau de nouvel an à la population de Guédiawaye. BRT en scène, C’est un mega show, organisé au terrain Hamo 6. Le spectacle a été gigantesque avec les artistes de la banlieue qui ont livré un show mémorable.

Les rappeurs Ngaka Blindé, Jop Sa Brain, Sidi DIOP, Mirma et de nombreux artistes locaux ont tenu en haleine le public jusqu'au milieu de la nuit.



Belle initiative du projet BRT pour une appropriation de cette réalisation à ses bénéficiaires. Ils ont compris que les enjeux d'appropriation du projet par les populations sont importants, avec de nombreux message au public sur le BRT et le slogan, "sunu brt nioko mom". En tout cas, c’est belle initiative saluée et chapeau bas pour les organisateurs.



« La fête fut belle avec les feux d'artifices et une trés belle scène.». Maintenant, il reste après lancement prévu le 14 de ce nouveau moyen transport, devant relever les défis d'entretien, de fiabilité et de prix du billet et autres.





Accueil Envoyer à un ami Partager