Meghan Markle enceinte, la future maman dévoile un ventre de plus en plus rond

Quelques jours après sa participation surprise aux British Fashion Awards, Meghan Markle a fait une nouvelle apparition ce mardi 18 décembre 2018. Pour ce nouvel engagement en solo, la duchesse de Sussex a rendu visite au foyer Royal Variety de Brinsworth House, à Twickenham, dans le Sud-Ouest de Londres.



Ravissante dans sa robe fleurie Brock Collection, accompagnée d'un manteau gris de la marque canadienne Soia & Kyo, la future maman a dévoilé un ventre de plus en plus rond. Comme elle l'a fait lors de précédentes apparitions, l'Américaine enceinte de cinq mois n'a cessé de poser tendrement ses mains sur son ventre. Interrogée par une résidente, curieuse de savoir comme elle se sent, l'épouse du prince Harry a répliqué : "Très bien, très enceinte aujourd'hui !"