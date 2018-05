Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Meghan et Harry: Découvrez l’étonnante destination de leur lune de miel ! Rédigé par leral.net le Mardi 29 Mai 2018 à 15:25 | | 0 commentaire(s)|

Plus d’une semaine après qu’ils se sont dits oui, le couple Meghan et Harry continue de faire parler de lui. Tout le monde, vous y compris, a envie de savoir ce que ça fait d’avoir une vie des plus ordinaires et de se retrouver le lendemain dans un château, diadème à la tête et dans les bras d’un prince plus que charmant. Cette fois-ci, Afrikmag vous dévoile le lieu où le couple va passer sa lune de miel. Une virée en Afrique ? Loin de ce qu’on pourrait imaginer, Meghan et Harry n’iront pas en Afrique pour leur voyage de noces. Même si le Duc et la Duchesse de Sussex se sont rendus en 2016 au Botswana pour une virée des plus exotiques, ils ont décidé d’aller au Canada !

C’est le site américain TMZ.com qui donne l’information. Alors que certains s’attendaient à un lieu plus romantique voire extravagant, Harry et Meghan ont tout bonnement choisi de séjourner à Alberta, dans la province de l’Ouest, pour profiter pleinement de leur nouvelle vie.

Un chalet chic et chaleureux

Au cœur du parc national de Jasper, les deux tourtereaux vont se prélasser dans un chalet bâti dans les montagnes rocheuses. Dans un bâtiment de 550 mètres carrés, ce qu’on appelle le « refuge royal » va servir, pour l’occasion, de cocon d’amour pour Meghan et Harry. Sur le site officiel du complexe hôtelier, on lit que le chalet offre un « confort suprême présent dans les moindres détails » avec 6 chambres et une « cheminée en pierre monumentale qui réchauffe salon et salle à manger ».



Bien évidemment que les forces de l’ordre britanniques et canadiennes vont quadriller le chalet pour assurer la sécurité maximale du Duc et de la Duchesse de Sussex. Auparavant, la Reine Elizabeth II et le prince Philip s’y étaient rendus en 2005.







Fatou Oulèye SAMBOU



