Meghan et Harry: Pourquoi ils ne seront pas au traditionnel Noël royal ? Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 10:00 | | 0 commentaire(s)| Meghan Markle et son mari le prince Harry ne prendront pas part au traditionnel Noël royal à Sandringham pour cette année 2019. Si l'on s'en tient à un porte-parole du palais de Buckingham, le prince Harry et la duchesse Meghan Markle passeront le réveillon de Noël aux côtés de Doria Ragland, la mère de Meghan.





«Cette décision est conforme à celles prises précédemment par d’autres membres de la famille royale et bénéficie du soutien de sa Majesté la Reine», a fait savoir le porte-parole du palais au quotidien Sun mercredi, 13 novembre.



Le couple s’apprête d’ailleurs à quitter le Royaume-Uni avec leur fils Archie pour prendre la direction des Etats-Unis. Le couple y passera les six prochaines semaines. Comme l’indique The Mirror, c’est à Los Angeles que Meghan et Harry passeront les fêtes de Noël bien loin des prérogatives royales.



La reine Elizabeth II pourra cependant compter sur la présence du prince William et sa femme Kate Middleton ainsi que leurs trois enfants.



