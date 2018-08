L’UEFA a rendu public la liste des joueurs nominés pour le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions 2017-2018.



Cette année l’instance dirigeante du football Européen a décidé de nominer par poste. Finaliste et auteur de 10 buts, l’attaquant internationale sénégalais, Sadio Mane, ne figure pas dans le trio d’attaque composé de Messi-Ronaldo-Salah.



Messi à la place de Sadio Mané



Mais, devancé par Cristianno Ronaldo, Mohamed Salah et Lionel Messi, Sadio Mané est seulement classé à la 8ème position, informe le quotidien Stades. L’attaquant sénégalais de 26 ans compte 12 points comme Gareth Bale (Real Madrid) et Antoine Griezmann (Atletico Madrid).



Le joueur formé par Génération Foot est aussi devancé par Mbappé (4ème, 17 pts), éliminé dès les 8èmes de finale avec le Paris Saint Germain, Edin Dzeko de l’As Rome 5ème ex aequo (15pts) avec Harry Kane (15pts) de Tottenham et Roberto Firminio (7ème, 13 pts) de Liverpool.



Nommé parmi les 3 meilleurs attaquants, Lionel Messi a des statistiques inférieures à celles de Sadio Mané. Alors que l’attaquant sénégalais a inscrit 10 buts, Messi n’a frappé que 6 fois pour Barcelone éliminé en quart de finale par l’As Roma.

Nommés pour le titre de meilleur joueur par poste de la LDC 2017/18 :

Gardiens

🇧🇷 Alisson

🇮🇹 Buffon

🇨🇷 Navas

Défenseurs

🇧🇷 Marcelo

🇪🇸 Ramos

🇫🇷 Varane

Milieux

🇧🇪 De Bruyne

🇩🇪 Kroos

🇭🇷 Modric

Attaquants

🇦🇷 Messi

🇵🇹 Ronaldo

🇪🇬 Salah