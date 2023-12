Membre du CNIA, Sidy Bâ s’oppose à cette volonté : ‘’La dissolution du CNIA n’est pas une solution’’

‘’ Si l’industrie de la filière arachide est restée intacte, c’est parce qu’il existe une interprofession, des agriculteurs qui produisent, des gens qui vendent et d’autres qui transforment ’’, a argué Sidy Bâ, un membre du CNIA.



‘’ La dissolution du CNIA n’est pas une solution ’’, a-t-il soutenu dans un entretien avec l’APS, tout en proposant de ‘’ structurer ’’ et de ‘’ réorganiser ’’ le Comité national interprofessionnel de l’arachide.



Sidy Bâ déplore que ‘ ’ceux qui siègent dans le bureau du CNIA, soient presque tous ‘à la retraite ’’’.



En Gambie, où il n’existe pas de structure jouant le rôle du CNIA, la filière arachide risque de disparaître, a fait valoir M. Bâ, également secrétaire général du Cadre de concertation des producteurs d’arachide.



Selon toujours l’APS, il s’oppose à la suppression du Comité national interprofessionnel de l’arachide.



Le CNIA doit être dirigé par un producteur d’arachide, à son avis. ‘’ Malheureusement, lors de la dernière assemblée générale, on l’a confié à un opérateur semencier stockeur .’’



Le mandat du président du CNIA est de trois ans et, est renouvelable une seule fois, a-t-il dit, ajoutant qu’une élection du bureau n’a pas été organisée depuis plusieurs années, après la fin du mandat de ceux qui le dirigent.