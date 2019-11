Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Même décédé, Bob Marley gagne 20 millions de dollars par an Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 11:34 | | 0 commentaire(s)| Bob Nesta Marley gagne chaque année 20 millions de dollars de recettes brutes générées par ses nombreuses œuvres musicales et ses produits House of Marley, notamment des écouteurs, des haut-parleurs et des platines. Il est connu pour avoir produit des hits reggae intemporels tels que “One Love”, “No Woman No Cry”, “Africa Unite”, “Redemption Song” et Natural Mystic, entre autres.

Même mort, les œuvres de Bob Marley sont toujours vivantes. Dans le dernier classement annuel des célébrités décédées, le magazine économique américain Forbes a indiqué qu’au 1er octobre 2019, Bob Marley avait amassé un montant de 20 millions de dollars, ce qui constituait son revenu brut.



Le magazine Forbes a indiqué qu’il calcule sa liste annuelle sur la base des données de Nielsen Music, d’IMDBPro et d’entretiens avec des initiés de l’industrie.

Les honoraires des agents, des dirigeants et des avocats ne sont pas déduits.



En 1976, Bob Marley a survécu à une tentative d’assassinat de trois hommes armés chez lui à Hope Road en Jamaïque. On lui a diagnostiqué un mélanome acral lentigineux – une forme de cancer de la peau se propageant sous un ongle de pied – en 1977.

Le musicien légendaire est décédé plus tard des suites du cancer en 1981 à l’hôpital Cedars Of Lebanon de Miami.



