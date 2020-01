Menacé d’expulsion en Allemagne: un Sénégalais dans un état critique après avoir sauté du toit d’un immeuble de la police Un sénégalais de 36 ans, répondant au nom de Mohammed Awa Cissé, a sauté du toit d'un immeuble de la police, à Deggendorf, région de Bayer, en Allemagne, après que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il a été informé qu’il devait être expulsé sur Dakar, selon le président de Horizons sans frontières, Boubacar Sèye.

Mohammed Cissé a sauté de la fenêtre, lorsque les policiers ont voulu le placer en garde à vue. Victime de 3 fractures à la jambe et de blessures au bassin, il est actuellement hospitalisé à Deggendorf, selon la même source.

