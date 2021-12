Menaces sur la fourniture en électricité au Sénégal: Itoc bloque les comptes de la Senelec

La Société nationale d’électricité (Senelec) s’attendait sûrement à tout, sauf au cauchemar que l’entreprise Itoc est en train de lui faire vivre. D’après‘’SourceA’’, suite à une saisie attribution, portant sur un montant de plus de 8 milliards de francs, Baba Diao a pu amener les banques sénégalaises à bloquer 9 774 650 071 de la Senelec.



Ce, en s’attachant respectivement les services du Tribunal arbitral de Paris et du Tribunal du commerce de Dakar. Or, d’après la Senelec, ‘’Itoc aurait dû être poursuivie dans l’affaire du fuel frelaté ayant engendré, sur la période de fin juin à mi-juillet 2010, la série d’incidents survenus sur 17 groupes diesels de production répartis dans 4 Centrales de production, ainsi que des groupes des Centrales des cimenteries’’.



Lors de la réunion d’expertise judiciaire du 08 décembre 2010, explique-t-on, il a été convenu, suite aux investigations menées par un Expert, qu’il existait «un ensemble cohérent d’éléments techniques non sérieusement contestables, indiquant que le fuel litigieux est à l’origine des désordres observés chez Senelec et Sococim Industries.»