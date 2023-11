Menaces sur la sécurité de Guy Marius Sagna : Mimi Touré dénonce vigoureusement des méthodes d’intimidation et de harcèlement Partagé sur X anciennement Twittter, Aminata Mimi Touré relaie des menaces qui pèseraient sur la sécurité de l’activiste Guy Marius Sagna, Une occasion choisie par Mimi Touré pour dénoncer vigoureusement des méthodes d’intimidation et de harcèlement… Comme pour lui donner raison, dans un autre contexte, Khalifa Sall a aussi posté sur X un message sur la vie humaine et le droit à la dignité

« L’Honorable député Guy Marius Sagna alerte l’opinion sur les menaces qui pèsent actuellement sur sa sécurité et je dénonce vigoureusement les méthodes d’intimidation et de harcèlement dont il fait l’objet. » Dénonce la candidate à la présidentielle 2024



« À trois mois de l’élection présidentielle, nous exigeons que l’Etat du Sénégal assure tout particulièrement la sécurité de tous les acteurs politiques et celle des candidats à l’élection présidentielle. » renchérit Mimi Touré



Comme pour lui donner raison, dans un autre contexte, Khalifa Sall a aussi posté sur X un message sur la vie humaine et le droit à la dignité



En tournée dans des localités intérieures du Sénégal, il a tenu à souligner que « La vie humaine et le droit à la dignité sont des valeurs fondamentales sans lesquelles aucune paix sociale durable n'est possible. L'être humain est le moteur de tout progrès. Nous aspirons à le replacer au cœur des politiques publiques, afin de promouvoir l'égalité sociale et de corriger les inégalités. »



Khalifa Sall s’adressait aux couches vulnérables des zones rurales, mais un message qui va dans le même sens que l’appel de Mimi aux autorités étatiques..



