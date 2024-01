Menaces sur le cadre de vie de Notto Gouy Diama et de Cayar : Le Mouvement pour le développement des Niayes alerte Bes Bi- Plusieurs menaces pèsent sur l’économie et le bon cadre de vie des populations situées dans la Zone des Niayes. Les habitants de Notto Gouy Diama et de Cayar ont égrené un chapelet d’inquiétudes dues à plusieurs facteurs. Elles font face à une disparition des terres agro- sylvopastorales. «

Les constructions d’habitations poussent comme des générations spontanées», a indiqué Seydina Faye, adjoint au maire de la commune de Notto Gouy Diama. Ces populations pointent du doigt les sociétés immobilières qui font de cette zone leur nouvelle destination.



A cela s’ajoute l’exploitation des ressources comme le gaz de Ngadiaga et prochainement dans le Cayar offshore à côté des sociétés minières qui constituent également une menace réelle au niveau de cette zone. Il a nommé «les industries chimiques du Sénégal, GCO, entre autres sociétés d’exploitation».



Hormis les activités agrosylvopastorales, d’autres secteurs souffrent. La pêche qui constitue la principale activité d’une bonne partie de ces populations est fortement éprouvée.



L’accès à l’eau, à l’électricité, à la prise en charge sanitaire et à certaines infrastructures fait défaut. L’association pour la défense des Niayes invite l’Etat du Sénégal à agir pour sauver la Zone des Niayes.



«La salinisation des terres, l’assainissement des cuvettes maraichères et les pratiques agricoles non adaptées nécessitent de la part des pouvoirs publics une capacitation des producteurs», plaide l’adjoint au maire.



Au cours du lancement du Mouvement pour le développement des Niayes, les cultivateurs impactés par le projet de l’autoroute DakarTivaouane-Saint-Louis, ont rappelé à l’Etat du Sénégal sa promesse de les indemniser



