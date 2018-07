Mercato: Après Nice, OM, Monaco, Everton... Bétis Séville se signale pour Mbaye Niang

Il est l’un des rares sénégalais a alimente le marché du mercato estival. Sur les tablettes de club français tels que Monaco, Marseille ou encore Nice, sans oublie les anglais d’Everton et Arsenal, Mbaye Niang a encore d’autre propositions venant de l’Espagne précisément de Bétis Séville.



Apres la Coupe du monde, Mbaye Niang est le Sénégalais dont le nom revient le plus souvent sur le marché des transferts. Bien avant le début du Mondial, l’Olympique de Marseille et l’As Monaco avaient manifesté leur intérêt pour le joueur formé à Caen. Mais le dossier est resté en l’état. Son club italien Torino n’a pas voulu se prononcer avant la fin de la compétition.



Certes le Sénégal a été sorti dès le premier tour en Russie, mais Mbaye Niang y a fait de bonne impression au point d’attirer d’autres écuries européennes et anglaises. C’est ainsi que Everton et Arsenal sont entrés dans la danse pour non seulement prendre des informations contractuelles du Sénégalais mais aussi sa valeur marchande. Depuis lors, les négociations sont ouvertes mais rien de concret n’est encore arrêté. D’ailleurs, récemment la piste niçoise semblait être plus chaude, la presse hexagonale annonçant même le remplacement de l’attaquant Italien Mario Balloteli par Mbaye Niang.



Mais selon nos confrères Italiens, cette piste risque d’être un feu de paille dans la mesure où le club espagnol du Bétis Séville s’est jeté sur le dossier. La presse transalpine croit savoir que l’international sénégalais du Torino a des contacts très avancés avec le Bétis Séville. « Mis en valeur par son Mondial, l’ancien Caenais provoque clairement un gros intérêt durant cet été 2018. Et son prix dépasse désormais les 10 million d’euros (6,5 milliards de francs) alors qu’il a encore trois ans de contrat avec le club piémontais lequel a levé, il y a quelque mois l’option d’achat après le prêt consenti par l’AC Milan », lit-on.



Cependant, de son côté Mbaye Niang reste discret et n’a publiquement pas étalé son intention de départ. Idem pour son club, le Torino qui n’a fait aucun commentaire concernant son joueur de 23 ans.











