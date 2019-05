Mercato : Eden débarque à Réal

Le Real Madrid annoncera officiellement l'arrivée d'Eden Hazard après la finale de la Ligue Europa, que le joueur belge disputera avec Chelsea contre Arsenal le 29 mai. Pour un montant avoisinant les 100 M€, révèle le site français L'Equipe.



C'est l'histoire d'une rencontre inéluctable. L'histoire d'un désir partagé. Une histoire qui s'apprête à débuter entre Eden Hazard et Zinédine Zidane. Plus rien n'empêche aujourd'hui le joueur belge de Chelsea (28 ans) de rejoindre l'entraîneur français du Real. L'accord entre les deux clubs, tout comme celui entre l'équipe madrilène et l'ancien Lillois, a été trouvé il y a plusieurs semaines déjà.



Le montant du transfert devrait se situer aux environs de 100 M€, une belle somme pour un joueur en fin de contrat dans un an seulement et qui n'avait pas donné suite aux offres de prolongation présentées par les Blues ces derniers mois.



