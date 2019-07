Mercato – Everton : Le PSG offre 30 M€ pour Idrissa Gana Guèye

Déjà dans le viseur de Thomas Tuchel l’hiver dernier, le milieu des Toffees est toujours dans les plans de l’Allemand, comme l’évoquait Téléfoot le mois dernier. Et Leonardo a visiblement décidé de passer à l’action puisque L’Equipe parle d’une première offre parisienne de 30 millions d’euros transmise à Everton.



Gueye réalise une très bonne CAN



Une offre qui sera sans doute refusée par le club anglais, mais qui ne mettra pas fin aux discussions pour autant. Selon L’Equipe, les négociations vont en effet se poursuivre. Reste à savoir combien Everton compte récupérer en cas de vente de son joueur, qui réalise une très bonne CAN avec le Sénégal et a encore trois ans de contrat.



« C’est un rêve qui ne s’est malheureusement pas réalisé, regrettait Gueye en février dernier dans un entretien accordé à L’Equipe. Je vais encore plus travailler pour qu’on revienne vers moi. Ce n’est peut-être pas fini avec Paris… » Il ne s’était pas trompé.