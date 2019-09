Mercato: Les dirigeants du FC Barcelone en Italie pour Kalidou Koulibaly

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, Kalidou Koulibaly voit un nouveau courtisans de taille se pencher sur lui. Lors de la rencontre de Serie A cette semaine face à Lecce (victoire 4-1), des dirigeants du FC Barcelone était sur les gradins pour suivre l’international Sénégalais ainsi que son coéquipiers espagnol, Fabian Ruiz.



Comme l’affirment Mundo Deportivo et Marca, c’est le secrétaire technique du club catalan, Eric Abidal, qui a été envoyé pour suivre les deux joueurs.



