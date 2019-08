Mercato PSG : Découvrez l’incroyable nouvelle offre du Barça pour Neymar

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2019 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le PSG aurait accepté l’idée de vendre Neymar au Barça contre 170 M€ plus un voire plusieurs joueurs, le Barça a dégainé une nouvelle offre surprenante selon Sport, comprenant du cash plus Rakitic et Dembélé.



Cette journée de mercredi sera encore très importante dans le feuilleton Neymar, à quelques jours de la fermeture du marché des transferts et au lendemain de la réunion entre les deux clubs. Selon plusieurs sources concordantes, le PSG est prêt à laisser filer son crack brésilien contre 160-170 millions payables en deux fois.



Mais comme cela avait filtré dès hier soir, le PSG souhaite au moins un joueur en plus dans le deal. Et tous les yeux se tournent vers Ousmane Dembélé, qui plaît au PSG et serait directement impacté par le retour de Neymar à Barcelone. Selon L’Equipe, le Barça est d’ailleurs d’accord pour s’en séparer et l’inclure dans le deal.



Dembélé, la clé du dossier Neymar



Seul problème, et il est de taille, le champion du monde français se refuse toujours pour le moment à envisager un départ du Barça. Sa position peut-elle évoluer ? Dans l’absolu, si le Barça le pousse vers la sortie et que le PSG fait tout pour le convaincre, rien n’est impossible.



Reste à savoir sous quelle forme Dembélé entrerait dans le deal Neymar. Via un transfert, qui permettrait au Barça de dépenser moins de cash ? Ou un simple prêt ? Selon RAC-1, le dossier Neymar dépend en tout cas désormais de Dembélé. Pour Sport, le PSG serait enclin à accepter un prêt de l’ailier français.



125 M€ + Rakitic + Dembélé en prêt ?



D’ailleurs, Sport a sorti une nouvelle info ce matin. Selon le quotidien catalan, le Barça va transmettre une nouvelle offre au PSG ce mercredi comprenant une somme de 125 M€, le transfert d’Ivan Rakitic plus le prêt d’Ousmane Dembélé. Suffisant pour convaincre Leonardo ? Cela reste à démontrer.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos