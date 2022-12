Mercato: Plusieurs clubs de Premier League s’intéressent à Iliman Ndiaye de Sheffield United Auteur d’un gros début de saison avec Sheffield United et meilleur buteur en Championship en ce moment, Iliman Ndiaye intéresse plusieurs clubs en ce moment. A quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal (le 1er janvier), son entraîneur, Paul Heckinbottom, a déclaré que club vendra le Sénégalais si une offre sérieuse arrive.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Décembre 2022 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

« Nous voulons qu’il reste, il est content, il le sait, mais ses représentants ont d’autres choses qu’ils veulent faire. Ils veulent qu’il explore cela. Mais c’est notre joueur, nous sommes détendus à ce sujet. J’aimerais qu’il signe à long terme ici. Il n’y a pas de secret, si une grosse offre arrive, peu importe ce que je dis et combien je ne veux pas le perdre, le club le vendra. Si l’offre est assez grande, je suis sûr qu’ils le vendront », a-t-il déclaré ce jeudi en conférence de presse.



« S’il (l’agent d’Iliman Ndiaye) ne veut pas le prolonger, il ne le prolonge pas. Il sait que nous le voulons et nous l’avons dit clairement mais c’est à son agent de venir à la table et de commencer à négocier. Il n’y a pas eu de conversations », a souligné Heckingbottom, présent en conférence de presse ce jeudi.



Actuellement, plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par les services de l’international sénégalais.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook