Mercenariat électoral à Hann: La Députée Fatou Diouf (Bby) laminée par Adji Samba (Bunt-Bi)

Décidément ! Fort de ses cauris, « Le Témoin » quotidien est en passe de devenir un expert en voyance électorale. Pour rappel, la députée Ndèye Fatou Diouf (Apr), investie tête de liste de Benno Bokk Yakaar (Bby) à Hann Bel-Air, avait combattu Adji Samba, une « talibé » de Macky Sall, jusqu’à la pousser à la démission. Entre-temps, la dame Adji Samba est nommée responsable de l’Union citoyenne « Bunt-Bi » à Hann Bel-Air, pour y représenter Mme Soham Wardini, le maire sortant de Dakar. Ainsi, Bby et Bunt-Bi, c’est-à-dire kif-kif et bourricot, se sont coalisés pour aller ensemble aux élections locales de dimanche dernier.



Encore et encore, la députée Mme Ndèye Fatou Diouf, connue pour son arrogance et sa suffisance, continuait de mener la guerre à Mme Adji Samba. Une bataille interne qui a fini par faire éclater l’alliance Bby et Bunt-Bi.



Politiquement très engagée, Mme Adji Samba, frustrée et rancunière, avait finalement rejoint la coalition adverse de « Yewwi Askan Wi » (Yaw), dirigée par le maire sortant Babacar Mbengue. En quatre jours seulement, Adji Samba (Bunt-Bi) a convaincu presque tous les habitants du quartier Hann-Marché, pour qu’ils votent en faveur de Yaw, c’est-à-dire Babacar Mbengue ou le maire sortant de Hann Bel air. Résultats des courses : la députée Ndèye Fatou Diouf (Bby) a été partout laminée jusque dans son propre centre de vote. Un ouragan que « Le Témoin » avait vu venir…













Le Témoin