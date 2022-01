Mermoz-Sacré-Coeur: Bougane Guèye: "Le taux de participation est très faible, pas d'incidents majeurs" Le leader de Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Danny n'a pas souligné de couacs majeurs au niveau du département de Dakar et des régions.

"A part quelques couacs au niveau de Thionkessyl, à Bignona, le maire sortant, Okala n'a pas encore voté pour cause d'oubli sur la liste. Ce qui est un cas isolé, mais avec les autorités sur place, on est en train de s'y affairer. Au niveau de la commune Mermoz-Sacré-Coeur où je suis candidat, nous avons des problèmes de vote, des problèmes de bulletins au niveau du bureau n°3, à l'école Mass Massaer Niane. Aux dernières nouvelles, le vote a repris car ils ont amené des bulletins de Gueum Sa Bopp qui étaient insuffisants au départ" , a souligné le membre de l'opposition.



Faible taux de participation



A l'encontre, pour les autres centres, "les choses se passent normalement. Seulement, le taux de participation est très faible comme vous l'avez constaté. On peut comprendre ce fait à cause de la chaleur torride, mais dans l'après-midi, je pense que les gens devraient sacrifier à leur devoir citoyen. Pour ne pas regretter demain leur choix. L'implication première, c'est d'aller voter" , dit-il.



Bougane Guèye affirme aussi "qu'il n'y a pas d'incidents majeurs au niveau de Dakar. Dans l'ensemble, j'ai voté et je il faut que les gens sachent que Dieu a déjà choisi. Celui qui gagne qui doit être félicité et les autres aussi doivent l'accompagner dans sa tâche. De toutes les façons, c'est ce que je demande à tous les candidats de GSB". Bougane.ogg (694.06 Ko)



