Mesdames: Voici les moyens les plus efficaces pour éviter les grossesses non désirées

Partout dans le monde, l’on dénombre plusieurs cas de décès résultant des méthodes adoptées par les jeunes ou les femmes mariées pour se débarrasser des grossesses non désirées.

Cependant, il existe des moyens efficaces pour prévenir ces grossesses.

Préservatifs

Les préservatifs sont sans doute la forme de contraception la moins chère et la plus facile à obtenir. Ils protègent également les couples des infections sexuellement transmissibles. Les préservatifs sont largement disponibles dans les pharmacies, les boutiques et les hôpitaux. Il existe également des préservatifs pour femmes.

Pilules de contraception, Patch ou Anneau

La pilule contraceptive est un mode de contraception orale se présentant sous forme de comprimés. Ces comprimés contiennent des hormones, qui vont agir sur les ovaires en bloquant leur fonction d’ovulation. Les pilules doivent être prises tous les jours, les patchs sont changés chaque semaine et les anneaux sont changés tous les mois.

Dispositifs intra-utérins

Les dispositifs intra-utérins sont également connus sous le nom d’implants contraceptifs. Ce sont des dispositifs qui sont implantés dans le bras ou dans l’utérus de la femme. Un dispositif intra-uterin est un petit contraceptif en forme de T fait de plastique souple. Il est inséré dans l’utérus à travers le col de l’utérus. Une fois implantés, ils peuvent durer des années avant d’être remplacés. Cependant avec cette méthode, vous n’êtes pas à l’abri des infections sexuellement transmissibles.

Pilules du lendemain

La pilule du lendemain ou contraception d’urgence prévient la grossesse jusqu’à 120 heures après un rapport sexuel non protégé. Cette pilule contient un progestatif qui empêche l’ovulation et / ou la fécondation. S’il est pris dans les 72 heures, il réduit de 85% les chances de tomber enceinte.

Depo-Provera

Le Depo Provera est un contraceptif injectable. Il s’utilise pour prévenir une grossesse. Il agit en empêchant l’œuf d’une femme de se développer complètement. Il entrave le cheminement du sperme vers l’œuf en épaississant les mucosités qui entourent le col utérin. Il peut être utilisé pendant l’allaitement car il ne contient pas d’œstrogène.

Diaphragme

Le diaphragme est un capuchon en silicone, en forme de dôme, tendu par un anneau rigide et qui se place au fond du vagin, contre le col de l’utérus. Ce mode de contraception est mécanique, il fait obstacle à la progression des spermatozoïdes vers l’utérus. Pour garantir son efficacité, on lui adjoint un gel ou crème de spermicide.

Abstinence

Au fil des années, il a été prouvé que le meilleur moyen d’éviter les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles c’est l’abstinence. C’est 100% efficace.

AUTEUR: Gaelle Kamdem



