Message de condoléances de Boubacar Camara

Je m’incline et prie pour le repos de l’âme de M. Sidy Lamine Niasse, Président du Groupe de Presse Wal Fadjr.



Un veilleur pour les bonnes causes notamment la liberté de la presse, est parti.



Un homme pétri de courage et de détermination dans la défense de ses convictions, s’en est allé. Un homme qui savait se mobiliser pour arrondir les angles dans la recherche de la paix, nous a quittés.



Je prie Dieu de l’accueillir au Paradis et présente mes sincères condoléances à sa famille, ses proches, au personnel de son groupe, à la communauté des Media et au peuple sénégalais.











Boubacar CAMARA

Président du Mouvement politique JENGU NGIR JÊRIÑ SENEGAAL,Candidat de la Coalition FIPPU.

Dakar, le 4 décembre 2018.

