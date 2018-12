Message de félicitations du Président Macky Sall à l’équipe nationale de Beach Soccer, Championne d’Afrique 2018

Très chers « lions » de Beach Soccer,



Bravo !



Par la magie de l’image, le peuple sportif sénégalais confiant a pu suivre et apprécier la belle prestation que vous venez de livrer en finale de Coupe d’Afrique des Nations et qui s’est soldée par une éclatante victoire face à une sélection nationale nigériane tout aussi déterminée et talentueuse.



Ainsi, vous avez réussi à conserver votre prestigieux titre de championne d’Afrique ; ce qui, d’emblée, vous qualifie à la prochaine Coupe du Monde de la discipline en 2019.



Vous avez fait un parcours sans faute, en gagnant tous vos matchs sans jamais vous départir de votre sérénité, de votre esprit fair-play et de votre détermination à aller jusqu’au bout de vous-mêmes pour obtenir le résultat attendu.



Vous avez honoré et élevé votre nation au rang de première équipe africaine de Beach Soccer pour la quatrième fois de votre histoire en 2011, 2013, 2016 et 2018.



C’est pourquoi, le Sénégal, par ma voix, encore une fois, vous exprime ses encouragements et ses chaleureuses félicitations, en souhaitant que l’exemple d’abnégation, de culte de l’effort, de persévérance et de respect des règles du jeu qui a été votre crédo tout au long des compétitions puisse servir de viatique à tous vos compatriotes, en particulier la jeunesse sénégalaise qui est notre horizon et notre avenir.



Bravo ! Et bonne continuation.







Macky SALL, président de la République



