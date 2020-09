Messi "Se Queda" - Le monde du football réagit, Man City, la gueule de bois La presse catalane soulagée par le choix de Messi, le monde entier réagit à son revirement ou encore Manchester City qui accuse le coup, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

La Catalogne pousse un ouf de soulagement



«Se queda» («il reste») ! Voilà le cri de soulagement des journaux catalans ce samedi matin après l'annonce de Lionel Messi de ne pas quitter le FC Barcelone en ce mois de septembre. C'est ce qu'a annoncé l'Argentin hier dans une interview au média Goal, dans laquelle il revient sur les raisons de son choix. Sport sort donc sa plus belle une ce matin avec donc ce grand «il reste» affiché. Mundo Deportivo met en avant, de son côté, les mots de La Pulga : «je reste et je continuerai à donner le maximum». Même As inscrit sur sa première page les mots de Messi, qui résonnent fort dans le monde du football. Cela a duré plusieurs semaines, mais désormais la page est refermée.



Le monde du football réagit au choix de Messi



Cependant, ce n'est pas toute la presse espagnole qui est soulagée après ce retournement de situation. Pour Marca, d'accord «Messi reste, mais la crise aussi» au FC Barcelone. Les critiques très dures de l'Argentin vis-à-vis de la direction du club et notamment de Josep Maria Bartomeu font du bruit. Et puis surtout, comme l'écrivent L'Esportiu et The Times, il reste à «contrecœur». Car son club ne veut pas céder et le laisser partir libre et que Messi ne veut pas entrer dans une bataille judiciaire. Dan &é&²s son pays, en Argentine, on voit Leo Messi «prisonnier de son amour» pour le Barça, comme l'écrit Olé ce matin. Il ne veut tellement pas faire de mal à son club de toujours qu'il est prêt à se sacrifier. Le journal Rio Negro est en revanche déçu : «il y a tant de problèmes au Barça mais finalement il reste», s'étonne le média. C'est clair que ce choix va faire parler.



Manchester City accuse le coup



L'Angleterre et Manchester City y ont sans doute cru, mais finalement, Lionel Messi ne rejoindra pas la Premier League en ce mois de septembre. Du coup, c'est la déception qui domine ce matin outre-Manche. Pour le Manchester Evening News, il n'y aura «pas de business avec Messi» dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et selon le Daily Star, les Citizens accusent le coup, notamment le président du club, Al-Mubarak. Il faudra donc sans doute retenter sa chance en 2021, lorsque l'Argentin en aura terminé avec son contrat au FC Barcelone. Celui-ci se termine en juin, mais selon les médias espagnols, Messi pourrait négocier avec un autre club dès janvier prochain. Le feuilleton pourrait donc renaître de ses cendres.



